Anka Haber Ajansı 14 Şubat Cumartesi Gündemi

Bugün, Zafer Partisi, Saadet Partisi, CHP ve diğer siyasi partilerin etkinlikleri, Kadıköy'de işçi faciası anması ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Trendyol Süper Lig maçları da gerçekleşecek.

10.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Tertemiz Türkiye Projesi Çalıştayı"nın açılışını yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

10.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Suriçi Grubu'nun toplantısına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - Anahtar Parti, Ümraniye 15 Temmuz Meydanı'nda saha çalışması gerçekleştirecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.00 - 9 işçinin can verdiği İliç faciasının 2. yılında Kadıköy Boğa'da yürüyüş gerçekleştirilecek, açıklama yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.00 - Gazeteci Merdan Yanardağ ve İPA Başkanı Buğra Gökce için dayanışma imzası Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

17.00 - Sporİstanbul Silivrikapı Buz Pisti'nde "Aşkın En Güzel Pisti" adıyla bir etkinlik düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.30 - 17.00- 20.00- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.(ANKARA - ANTALYA- TRABZON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalara...

ANKA


