Haberler

Güngören'de Yol Çökmesi Kamyonu Mahsur Bıraktı

Güngören'de Yol Çökmesi Kamyonu Mahsur Bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de meydana gelen yol çökmesi sonucu bir kamyonun arka tekeri çukura saplandı. Belediye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kamyon kurtarıldı ve yol onarılarak trafiğe açıldı.

Emre KURT / İSTANBUL, –Güngören'de yolun çökmesi sonucu bir kamyonun arka tekeri oluşan çukura saplandı. Belediye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kamyon kurtarılırken, yol onarılarak yeniden trafiğe açıldı.

Olay, sabah saatlerinde Haznedar Mahallesi Tevfik Fikret Sokak'ta meydana geldi. Marketlere ürün taşıyan sevkiyat kamyonu, sokaktan geçtiği sırada yol çöktü. Kamyonun arka tekeri çukura saplanınca araç hareket edemedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin kepçe yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucunda kamyon bulunduğu yerden çıkarıldı. Ardından çöken kısımda onarım yapılarak yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

'AZ KALSIN DEVRİLİYORDUK'

Olayı anlatan kamyon şoförü Fatih A., "Markete sevkiyat yapıyorduk. Araç bir anda esnedi, yol çökmeye başladı. Olduğumuz yerde kaldık, hemen polis ve belediyeyi aradık. Sağ olsunlar, kısa sürede geldiler. Yaklaşık bir, bir buçuk saat yol kapalı kaldı. Şimdi belediye ekipleri müdahale ediyor. Az kalsın devriliyorduk, büyük bir faciadan döndük. Çok şükür kimsenin canına ya da malına zarar gelmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

İlk kez görücüye çıktı! Erdoğan Togg'un özel versiyonunda
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.