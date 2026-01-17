Güngören'de öldürülen Atlas'ın ailesini tehdit edenlere soruşturma
Güngören'de iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki bir çocuk, diğerinin bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından ailenin tehdit edildiği iddia edilerek soruşturma başlatıldı.
GÜNGÖREN'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Atlas'ın ölümünün ardından ailenin tehdit edildiği öne sürüldü. Tehdit iddialarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
