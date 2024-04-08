Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Güngören'de trafikteki baltalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de, araç sürücüleri arasında trafikte yaşanan baltalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAVGA ETTİĞİ SÜRÜCÜYE BALTAYLA SALDIRDI

Mareşal Çakmak Mahallesi'nde henüz isimleri öğrenilmeyen iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede sürücülerden biri aracından aldığı baltayla diğer kişiye vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi, baltalı sürücü aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Güngören'de trafikteki baltalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga karışan sürücülerin tespiti için çalışma başlattı. Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, arbede sırasında sürücülerden birinin baltayı aracından alması ve diğer sürücüye vurması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Trabzon bayram namazı saat kaçta 2024? Trabzon bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2024? Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Aydın bayram namazı saat kaçta 2024? Aydın bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Arefe günü teravih var mı? Bu akşam teravih namazı kılınacak mı? 9 Nisan bugün teravih namazı kılınır mı? Antalya bayram namazı saat kaçta 2024? Antalya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Nevşehir bayram namazı saat kaçta 2024? Nevşehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500

Yorumlar (1)

Export 86:

Haberin içeriğini okumasam Amazonlar da diye düşünürdüm

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title