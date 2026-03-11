Haberler

Güngören'de yük taşıma sepeti 1'inci kattan düştü; işçi yaralandı / Kaza anı görüntüsüyle

Güngören'de yük taşıma sepeti 1'inci kattan düştü; işçi yaralandı / Kaza anı görüntüsüyle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de bir tekstil firmasında zincir halat sistemine bağlı sepetin 1. kattan düşmesi sonucu bir işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Özgür EREN-Emin YEŞİL/İSTANBUL, GÜNGÖREN'de yük taşımak için kullanılan zincir halat sistemine bağlı sepet 1'inci kattan yere düştü. Sepetin içinde bulunan işçi yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesinde bulunan tekstil firmasında öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre tekstil malzemelerini taşıyan Osman isimli işçi caraskal adı verilen zincir halat sistemine bağlı sepette yük taşıdığı sırada sepet 1'inci kattan zemine düştü. İçerisinde bulunan işçi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!