Güngören'de yük taşıma sepeti 1'inci kattan düştü; işçi yaralandı / Kaza anı görüntüsüyle

Özgür EREN-Emin YEŞİL/İSTANBUL, GÜNGÖREN'de yük taşımak için kullanılan zincir halat sistemine bağlı sepet 1'inci kattan yere düştü. Sepetin içinde bulunan işçi yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesinde bulunan tekstil firmasında öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre tekstil malzemelerini taşıyan Osman isimli işçi caraskal adı verilen zincir halat sistemine bağlı sepette yük taşıdığı sırada sepet 1'inci kattan zemine düştü. İçerisinde bulunan işçi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı