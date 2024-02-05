Güngören'de Restoranda Saldırıya Uğrayan Müzisyen Hayatını Kaybetti

Güngören'de bir restoranda tartıştığı kişiler tarafından saldırıya uğrayan müzisyen Umut Emre Aytekin, hayatını kaybetti.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir restoranda kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz hale yatan Umut Emre Aytekin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Aytekin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, müzisyen Aytekin'i darbeden H.Ö. (23) ve C.T'yi (22) de olay yerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli tutuklandı.

Darp anı güvenlik kamerasında

Bu arada, Aytekin'in darbedilme anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kasadan siparişini almaya çalışan Aytekin'in, arkasından yaklaşan H.Ö. ve C.T. tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü görülüyor.

Olay anında Aytekin'in yanında bulunan nişanlısının da saldırganları engellemeye çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Müzisyen Aytekin'in cenazesi toprağa verildi

Uğradığı saldırı sonucu hastanede hayatını kaybeden Aytekin için Merter Veysel Karani Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aytekin'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Silivri Yeni Gümüşyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

"Ben araya girdiğimde artık çok geç olmuştu"

Törende gazetecilere açıklama yapan Aytekin'in nişanlısI Maria Zeppin, restoranda sipariş veren Umut Emre Aytekin'in daha sonra lavaboya gittiğini belirterek, "O sırada arka masada oturan iki erkekten biri bana dönerek kötü sözler söyledi. Emre lavabodan gelince 'başka bir masa bakalım' dedim. 'Niye?' diye sordu. Ben de iki kişinin kötü söz söylediklerini ama ne sözün ne olduğunu söylemedim." diye konuştu.

Emre'nin de bu kişileri sakince uyardığını Zeppin, "Sonra yemek almak için gittiğinde ikisi ona doğru yöneldi. Ben araya girdiğimde artık çok geç olmuştu." dedi.

Umut Emre Aytekin kuzeni Oya Kıvrak da saldırganların Aytekin'in nişanlısı ile yemek yemeğe geldiği mekanda nişanlısına laf attıklarını belirterek, olayın bu nedenle meydana geldiğini anlattı.

Olay anında nişanlısının da Aytekin'i korumak için kendisini siper ettiğini belirten Kıvrak, şüphelilerden birinin Aytekin'in nişanlısını ittiğini, diğer saldırganın da gelerek Aytekin'e vurmaya başladığını aktardı.

Kıvrak, olay yerinde fenalaşan kuzeninin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.