Güngören'de Muhabire ve Kameramana Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

(İSTANBUL) Güngören'de bir haber takibi sırasında Haber Global muhabiri Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş'a saldıran Taner Aslan, Erhan Özgür Güvenç isimli şüpheliler tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Saldırıyı Basın Konseyi de kınadı.

Edinilen bilgiye göre, Güngören Sanayi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir işyerinde iş makinesi patlaması yaşandı. Olayla ilgili görüntü almak için bölgeye giden Haber Global muhabiri Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş, iş yeri sahibinin kardeşi olan Taner Aslan (39) ve birlikte hareket ettiği Erhan Özgür Güvenç (29) tarafından darp edildi. Saldırganlar kısa sürede gözaltına alınırken, 'kasten yaralama ve hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı. Bu sabah da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne göndereldi.

Basın Konseyi'nden kınama

Saldırıya ilişkin Basın Konseyi de bir kınama mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

"Haber Global muhabiri Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş'a yönelik saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilerin yaptığı iş kamuoyunun sağlıklı şekilde olaylardan haberdar edilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla görev yapan basın mensuplarının çeşitli nedenlerle saldırıya uğraması geri kalmış zihniyetlerin tezahürüdür. Gazetecilik yapmak suç değildir. Görev başındaki gazetecilere saldırmak ise dünyanın her ülkesinde suçtur. Yetkili kurumları göreve çağırıyor ve saldırıyı bir kere daha kınıyoruz"