Haberler

Güngören'de Motosiklet Sürücüsü Beton Mikserinin Altında Kaldı

Güngören'de Motosiklet Sürücüsü Beton Mikserinin Altında Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören D-100 Karayolu'nda park halindeki minibüse çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savrularak beton mikserinin altında kaldı. Olay sonucunda 30 yaşındaki Bedir Karaca hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltına alındı.

GÜNGÖREN D-100 Karayolunda park halindeki minibüse çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsünün üzerinden beton mikseri geçti. Olay yerinde ölen sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, D-100 Karayolu Yanyol Merter mevkiinde Bakırköy istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 34 MJK 790 plakalı motosikletle seyir halinde olan Bedir Karaca (30), Merter mevkiinde park halinde olan servis minibüsünü fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Karaca'nın üzerinden beton mikseri geçti. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bedir Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerken beton mikseri şoförü ve servis minibüsünün şoförü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi

Arap basınında yer aldı! Doğruysa savaşta tansiyon zirve yapar