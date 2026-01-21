Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Güngören'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntüleri yayınlandı.
GÜNGÖREN'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın olayın ardından hastaneye getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Güngören'de 14 Ocak'ta aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın olayın ardından hastaneye getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel