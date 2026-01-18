Haberler

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldürülmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Güngören'de 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 4 kişi gözaltına alındı.

GÜNGÖREN'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Atlas Çağlayan (17), E.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çağlayan'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen ve anneyi tehdit eden 4 kişi gözaltına alındı.

Olay 14 Ocak Çarşamba günü Güngören'de meydana geldi. Aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Atlas Çağlayan bıçaklanarak hayatını kaybetti. E.Ç tarafından üzerinde bulunan ve ustalı olarak tabir edilen bıçakla göğüs bölgesinden ağır yaralandı. Atlas Çağlayan, olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç. olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan, Çağlayan'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 3 şüpheliyle, anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit eden 1 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
