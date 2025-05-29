Güngören'de gazetecilere saldıran 2 zanlı tutuklandı

Güngören'de gazetecilere saldıran 2 zanlı tutuklandı
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İstanbul Güngören'de meydana gelen iş yeri patlamasının ardından gazetecilere saldırı düzenleyen 2 zanlı, haklarında yürütülen soruşturma sonucunda tutuklandı. Zanlılar, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından kaydı bulunan kişiler olarak dikkat çekiyor.

İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber çalışması yapan gazetecilere saldıran 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar T.A. ve E.Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı olan, ayrıca patlamanın gerçekleştiği iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Güngören'de dün sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından bölgede haber çalışması yapan televizyon kanalı ekibine yönelik saldırıya ilişkin, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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