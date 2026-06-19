Güngören'de binada doğal gaz borusu sökülürken meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
Güngören Akıncılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada doğal gaz borularının sökümü sırasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Güngören'de bir binada doğal gaz borularının sökümü sırasında meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.
Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binanın doğal gaz borularının sökümü sırasında patlama meydana geldi.
Patlama sonucunda 3 işçi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.