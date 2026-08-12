Güngören'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Güngören'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güngören'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA