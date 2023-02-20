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Cadde ortasında kavga! Bıçak alıp geri gelince kan döküldü

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Cadde ortasında kavga! Bıçak alıp geri gelince kan döküldü

Güngören'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde ortasında kavga etmeye başladı. Bir süre sonra kavga sonlandı sanılırken, taraflardan biri bıçakla olay yerine geri dönerek diğer kişiyi yaraladı.

Güngören Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir AVM'nin önünde 18 Şubat Cumartesi saat 16.00 sıralarında iddiaya göre aralarında husumet olan iki kişi arasında kavga çıktı.

DAHA SONRA BIÇAKLA GELDİ

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Bir süre sonra taraflardan biri elinde bıçakla olay yerine tekrar geldi. Kavga ettiği kişiye doğru elindeki bıçağı defalarca sallayan kişi, husumetli olduğu adamı yaraladı.

HER YERDE ARANIYOR

Cadde ortasında kalabalığın içinde uzun süre devam eden kavga, yine çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan kişi ambulans hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kavga sonrası kaçan bıçaklı saldırganı arama çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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