Güngören'de Balkon Çökmesi: 5 Katlı Bina Boşaltıldı
Güven Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın en üst katındaki balkonun çökmesi sonucu bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.
Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.
Vatandaşların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.
