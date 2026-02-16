Güngören'de bankadan çekilen 1 milyon 700 bin lira sokak ortasında gasp edildi

GÜNGÖREN'de K.E. ve A.A.'nın bankadan çektiği 1 milyon 700 bin lirayı, sokak ortasında zorla alıp kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Fatih Caddesi'nde 21 Ocak'ta K.E. bankadan çektiği 1 milyon 700 bin lirayı yolda yanında bulunan arkadaşı A.A.'ya verdi. A.A. parayı aldıktan hemen sonra 3 kişi yanlarına yanaştı ve korkutarak ellerindeki para dolu poşeti zorla aldı. Şüpheliler, beyaz renkli bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin araştırmalarının sonucunda gasp olayını D.Ç. (40), O.Ç. (34) ve M.D.'nin (32) gerçekleştirdiği tespit etti. Şüpheliler ekipler tarafından gözaltın alınırken, daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.