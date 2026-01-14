Haberler

Rize'nin Güneysu ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle yarın eğitime ara verildi. Tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı ve belirli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı açıklandı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te 'özür dile' tartışması AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı

AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz

Görenler hayrete düştü! Bu döner bembeyaz
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Meclis'te 'özür dile' tartışması AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı

AK Partili Usta geri adım atmadı, ortalık karıştı
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi

Rakam öyle böyle değil: Türkiye'nin en borçlu belediyesi belli oldu
Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum

Yediklerini duyanlar, aynı şeyi söylüyor: Hayatta kalması bile mucize