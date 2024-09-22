Güneysu'da Köprübaşı Camisi'nin Minaresi Kontrollü Olarak Yıkıldı

RİZE'nin Güneysu ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan Köprübaşı Camisi'nden kalan minarenin kontrollü olarak yıkımı tamamlandı. Toz bulutuna neden olan yıkım, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Güneysu ilçesinde yer alan Köprübaşı Camisi'nin yenilenme çalışmaları kapsamında yıkım kararı alındı. Kentsel dönüşüm projelerinin bir kısmının tamamlandığı ilçede caminin yıkıma 2 gün önce başlandı. Cami kısmı ile minare kısmı ayrı olan yapıda mescit kısmının yıkımı tamamlandı. Tek başına kalan minare yıkımı için belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İş makinesi ile tek hamlede yola doğru minarenin yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım anı çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde; minarenin yıkıldığı ve etrafı toz bulutunun kapladığı anlar yer aldı. Yıkımı tamamlanana caminin yerine 200 kişi kapasiteli yeni bir cami yapılacağı ve çevresinde ticaret merkezlerinin inşa edileceği öğrenildi.