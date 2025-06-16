Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Arnavutluk'ta yapılıyor

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı Arnavutluk'ta yapılıyor
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Arnavutluk'un dönem başkanlığını yürüttüğü GDAÜ'nün Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, sürecin tüm katılımcıların eşit söz hakkına sahip olduğu bir platform ve siyasal alan olmaya devam ettiğini belirtti.

Hasani, bölge için zorluklarla ve gerçek fırsatlarla dolu bir zamanda bir araya geldiklerini söyleyerek son yıllarda GDAÜ üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin daha anlamlı, daha stratejik ve Avrupa Birliği (AB) politikalarıyla daha uyumlu hale geldiğini kaydetti.

Arnavutluk'un bu sürecin kararlı bir üyesi olduğunu aktaran Hasani, "Arnavutluk, müzakere fasıllarının açılmasıyla AB'ye katılım sürecini ilerletme açısından doğru yolda. Bu yılın sonuna kadar tüm fasılları açmak ve müzakereleri 2027'ye kadar sonlandırma noktasındaki hedefimiz iddialı ancak ulaşılabilir. Arnavutluk'u, bu on yıllık sürecin sonundan önce tam AB üyeliğine hazır hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz." diye konuştu.

" Orta Doğu'daki artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz"

Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında da konuşan Hasani, "Orta Doğu'daki artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Özellikle İsrail ile İran arasındaki son çatışmalar, küresel sonuçları olan daha geniş bölgesel istikrar için ciddi bir risk oluşturuyor." dedi.

Toplantının ardından gün içinde GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi de düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak.

Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında GDAÜ'nün dönem başkanlığını yürüten Arnavutluk, gelecek dönem başkanlığı Bulgaristan'a devredecek.

13 Balkan ülkesinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel işbirliği forumu olan ve 1996'da tesis edilen GDAÜ'de Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan tam üye konumunda bulunuyor.

Arnavutluk'tan önce GDAÜ'nün dönem başkanlığını Kuzey Makedonya üstlenmişti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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