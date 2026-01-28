Haberler

Afrika Birliği, Güney Sudan'da kötüleşen güvenlik durumundan endişeli

Güncelleme:
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde kötüleşen güvenlik durumuna dair ciddi kaygılarını ifade etti. Yusuf, sivillere yönelik şiddet çağrılarını kınayarak, çatışmada tüm tarafların sivilleri koruma sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

PORT Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Güney Sudan'ın bazı bölgelerinde kötüleşen güvenlik durumuna ilişkin endişeli olduklarını belirtti.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Yusuf'un Güney Sudan'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Özellikle Jonglei eyaletinde artan gerilim ve şiddet olaylarına dair gelen ve çok sayıda sivilin yerinden edilmesine yol açtığı bildirilen haberlerin ciddi kaygı uyandırdığını kaydeden Yusuf, şiddeti körükleme riski taşıyan kışkırtıcı söylem ve eylemler hakkında son derece endişeli olduğunu vurguladı.

Yusuf, sivillere yönelik her türlü şiddet çağrısını ve eylemini güçlü biçimde kınayarak, sivillerin korunmasının, çatışmanın tüm taraflarının temel sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) arasında bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, SPLM-IO'nun son günlerde stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülürken, Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş, barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
