Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara-Adalar hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ AŞ ve Marmara Roro, tüm seferlerin iptali konusunda açıklama yaptı.
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Güney Marmara- Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel