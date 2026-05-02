Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 3 Mayıs Pazar günü Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı