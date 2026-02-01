Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, Adalar hattında planlanan tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/ Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel