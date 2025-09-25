Haberler

Güney Marmara'da Olumsuz Hava Koşulları Feribot Seferlerini İptal Etti

Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında yarın yapılacak tüm seferler ile bazı Güney Marmara-Adalar hattı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ AŞ'nin duyurusuna göre, sadece belirli seferler gerçekleştirilecek.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattındaki tüm planlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Güney Marmara-Adalar hattında ise Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı sefer ile Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin yapılacağı ancak Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
