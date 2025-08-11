Güney Marmara'da Feribot Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi

Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ, iptal edilen sefer saatlerini açıkladı.

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında, yarınki feribot seferleri yapılamayacak.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 12 Ağustos Salı günü, Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan saat 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan saat 12.30, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 13.00 ve 15.45, Avşa'dan ise saat 14.30 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
