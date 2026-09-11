Güney Koreli hava yolu şirketi Korean Air, Starlink aracılığıyla yolculara ücretsiz internet sunacak

Güney Kore merkezli hava yolu şirketi "Korean Air", yolcularına Starlink uydu interneti sistemi aracılığıyla ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacağını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Korean Air'den yapılan yazılı açıklamada 15 Eylül'den itibaren Starlink aracılığıyla yolculara ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunulacağı belirtildi.

Hizmetin ilk olarak Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya rotalarında kullanılan geniş gövdeli uçaklarda verileceği belirtilen açıklamada, bu hizmetin 2027 sonuna kadar tüm filoya yayılmasının planlandığı kaydedildi.

Böylelikle, Korean Air yolcularına Starlink üzerinden ücretsiz internet bağlantısı sunan Doğu Asya merkezli ilk hava yolu şirketi olacak.

Kaynak: AA