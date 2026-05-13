Güney Kore Devlet Başkanı, Çin Başbakan Yardımcısı ile Görüştü

SEUL, 13 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki devlet başkanlığı ofisinde Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile bir araya geldi.

Lifeng çarşamba günkü görüşmede, Çin ve Güney Kore liderlerinin geçen yılın sonundan bu yana gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretlerin, ikili ilişkileri yeni bir iyileşme ve gelişme aşamasına taşıdığını söyledi.

He, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı en iyi şekilde hayata geçirmek, iletişimi güçlendirmek, karşılıklı güveni artırmak, etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek ve stratejik işbirliği ortaklığını etkin şekilde koruyup geliştirmek üzere Güney Kore ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Lee ise Güney Kore ile Çin arasında ekonomi ve halklar arası etkileşim gibi alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin son zamanlarda aktif şekilde sürdüğünü ifade etti.

Lee, iki tarafın, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve bölgesel barış ve istikrarda önemli bir rol üstlenmek üzere etkileşim ve işbirliğini daha da güçlendirmesi ve iki halk arasındaki dostluğu artırmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

He'nin ziyareti kapsamında salı günü Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Koo Yun-cheol ile gerçekleştirdiği görüşmede de taraflar, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua