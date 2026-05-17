Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ABD Başkanı Trump ile telefonda Çin ziyaretini görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile Çin ziyaretini ve Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması çabalarını ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü açıkladı.

Görüşmede, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin sonuçları, Kore Yarımadası'nda barışa ilişkin konular ve iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanması ele alındı.

Lee, ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı şekilde yönetilmesinin, dünyada barış ve refaha katkıda bulunacağını ifade ederken, Trump da Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.