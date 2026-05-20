Haberler

Güney Kore, nükleer enerjili denizaltı programı için resmi süreci başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Donanması, nükleer enerjili denizaltı programı için resmi başvuruyu Genelkurmay Başkanlığına iletti. ABD'nin onayıyla başlatılan süreçte, proje gereksinimlerinin ay sonunda netleştirilmesi bekleniyor.

Güney Kore ordusunun, nükleer enerjili denizaltı programı için resmi süreci başlattığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Donanması, nükleer enerjili denizaltı programı için resmi süreci başlatan belgeyi Genelkurmay Başkanlığına (JCS) iletti.

Söz konusu belgede programın gerekliliği özetlenirken istenen yetenekler, ihtiyaç duyulan sistem sayısı ve öngörülen konuşlandırma takvimleri gibi şartlar belirtildi.

JCS'nin, donanmanın teklifini inceledikten sonra ay sonunda proje gereksinimlerini netleştirmek amacıyla toplantı düzenlemesi bekleniyor.

Gereksinimlerin belirlenmesinin ardından projenin ön araştırma ve fizibilite çalışmalarına geçilmesi, daha sonra maliyet görüşmelerinin yapılması ve geliştirme aşamasına geçilmesi planlanıyor.

ABD'nin, iki ülke liderleri arasında gerçekleştirilen zirvenin ardından yayımlanan ortak bilgi notunda, Güney Kore'nin nükleer enerjili saldırı denizaltısı inşa etmesine onay verdiği ve proje için gerekli şartların geliştirilmesi konusunda Seul ile çalışmayı taahhüt ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi maymunla öpüştü

Ünlü ismin eski sevgilisi maymunla öpüştü
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı