Güney Kore: Kuzey Kore nükleer program yürütmeyen ülkeler için en kritik sorun

Güney Kore Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeong Yeon-doo, Kuzey Kore'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olan devletler için "en kritik sorun" olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde "NPT'ye Taraf Devletlerin 11'inci Gözden Geçirme Konferansı"na katılan Jeong, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin NPT'ye taraf olup anlaşmadan çekildiğini anımsatan Jeong, Kuzey'in "açıkça nükleer silah geliştirmeye devam eden tek ülke" olduğunu belirtti.

Jeong, Pyongyang yönetiminin nükleer program yürütmeyen ülkeler için "en kritik sorun" olmaya devam ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin yalnızca anlaşmaya geri dönmesiyle güvenlik ve refahın sağlanabileceğine işaret eden Jeong, Rusya'ya bu ülkeyle "yasa dışı askeri işbirliğini" sonlandırması çağrısında bulundu.

NPT'ye taraf olmayan 4 ülke var

İsrail, Hindistan ve Pakistan, NPT'ye hiç taraf olmamışken 1985'te antlaşmaya katılan Kuzey Kore, 2003'te tek taraflı çekildiğini açıkladı. Kuzey Kore, NPT'den çekilmesinin ardından ağır yaptırımlara maruz kaldı.

Bu 4 ülkenin de nükleer silaha sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
