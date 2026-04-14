Güney Kore'den, İran'a 500 bin dolarlık insani yardım sağlama kararı

Güney Kore hükümeti, Orta Doğu'daki gelişmelere yanıt olarak İran'a 500 bin dolar insani yardım sağlayacağını açıkladı. Bu karar, Seul yönetiminin İran'a yaptığı son ziyaretin ardından alındı.

The Chosun Daily gazetesinin Güney Kore Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, söz konusu kararın, Seul yönetiminden heyetin hafta sonu İran'a yaptığı ziyaretin ardından geldiği belirtildi.

Hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere uluslararası toplumun Orta Doğu'daki duruma ilişkin taleplerine yanıt olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla İran'a toplam 500 bin dolarlık insani yardım sağlama kararı aldığı bildirildi.

Seul yönetimi, İran'a sağlanması planlanan yardımın, etkilenen bölgelerdeki insani durumun hafifletilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini bildirdi.

Güney Kore, mart ayında da İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a 2 milyon dolar tutarında insani yardım gönderilmesi kararı almıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
