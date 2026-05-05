Güney Kore: Hürmüz Boğazı'ndaki gemimizde patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı ve Güney Kore şirketince işletilen bir gemide patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, gemiyi işleten Güney Kore merkezli "HMM Co" şirketi tarafından dün patlamanın ardından çıktığı duyurulan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, mürettebatın yaklaşık 4 saat yangına müdahale ettiği belirtilirken yangının tamamen söndürüldüğünün güvenlik kamerası kayıtlarıyla doğrulandığı ifade edildi.

Olayda yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, şirketin yük gemisini Dubai'ye çekmeyi planladığı ve bunun birkaç gün sürebileceği aktarıldı.

HMM Co yetkilisi, olayın dış müdahaleden mi yoksa teknik arızadan mı kaynaklandığının henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla yangına ilişkin toplantı düzenlendiğini belirtti.

Toplantıya ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada dün yerel saatle 20.40 civarında patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.

Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
