Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon, Ayaklanmaya Liderlik Suçundan Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan ederek ayaklanmaya liderlik etmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yoon'un Ulusal Meclis'in yetkilerini ihlal ettiğini belirtti.

SEUL, 19 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilanıyla ayaklanmaya liderlik etmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un olağanüstü hal davasına ilişkin duruşma görüntülerini canlı yayımladı. Mahkeme, Ulusal Meclis'e asker konuşlandırılmasının, kararın temel gerekçesini oluşturduğunu belirtti.

Kararda, sıkıyönetim ilanının Ulusal Meclis'in yetkilerini ihlal etmesi durumunda ayaklanma suçunu oluşturacağı ifade edilerek, Yoon'un parlamentonun görevlerini yerine getirmesini kayda değer bir süre boyunca engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Yoon'un davasında ayaklanma ve ilgili suçlamaları yürüten özel savcı Cho Eun-suk'un başkanlığındaki ekip, herhangi bir savaş ya da ulusal acil durum bulunmamasına rağmen Yoon'un anayasaya aykırı ve yasadışı şekilde olağanüstü hal ilan ederek ayaklanma organize ettiği gerekçesiyle idam cezası talep etmişti.

Yoon ayrıca Ulusal Meclis'in sıkıyönetimi kaldırma kararını engellemek amacıyla askeri sıkıyönetim birliklerini ve polisi seferber etmek ve ana siyasi partilerin liderleri ile meclis başkanı gibi önemli siyasi figürleri gözaltına almaya teşebbüs etmekle de suçlanıyordu.

Kaynak: Xinhua
