Güney Kore'den Uganda'ya Ebola Uyarısı

Güncelleme:
Güney Kore, Ebola salgını nedeniyle Afrika ülkesi Uganda'ya yönelik seyahat uyarısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından Ebola salgınıyla ilgili açıklama yapıldı.

Güney Kore vatandaşlarına Uganda'ya planladıkları seyahatleri iptal etmeleri veya ertelemeleri çağrısı yapılan açıklamada, bu ülkede bulunanlardan da dikkatli olmaları istendi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı da Uganda'nın yanı sıra Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Güney Sudan'ı Ebola salgını için "öncelikli karantina yönetimi ülkeleri" arasına aldı.

Ebola salgınına ilişkin ek seyahat önlemlerinin de değerlendirilebileceği vurgulandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden patlak verdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC ile Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
