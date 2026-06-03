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Güney Kore halkı yerel seçimler için sandık başında

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Güney Kore'de yerel seçimler kapsamında 16 belediye başkanı, 227 yerel yönetim başkanı ve yaklaşık 4 bin meclis üyesi belirlenecek. Seçim, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimi sonrası görevden alınmasının ardından işbaşına gelen Lee Jae Myung yönetimi için ilk büyük sınav olarak görülüyor.

Güney Kore'de yerel seçimler için oylama devam ediyor.

Yonhap ajansının Ulusal Seçim Komisyonunun (NEC) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde seçmenler oy kullanma işlemi için yerel saatle 06.00'da (TSİ 00.00) sandık başına gitti.

Yerel saatle 18.00'de sona erecek seçimlerde, 14.00 itibarıyla ülke genelindeki 14 bin 288 sandıkta 21,83 milyon seçmen oy kullandı.

Bu sayı 44,6 milyondan fazla seçmenin yüzde 48,9'unu oluşturuyor.

Öte yandan, 29-30 Mayıs'ta düzenlenen iki günlük erken oy kullanma uygulamasında 10,5 milyon kişi oy kullandı.

Seçimlerde 16 belediye başkanının yanı sıra 227 yerel yönetim başkanı ve yaklaşık 4 bin belediye meclisi üyesi belirlenecek.

Söz konusu seçim, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişiminin ardından görevden alınması sonrası işbaşına gelen Lee Jae Myung yönetimi için ilk büyük seçim olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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