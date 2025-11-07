Haberler

Güney Kore'de Termik Santral Yıkımında Çökme: 1 Ölü, 6 Kayıp

Güncelleme:
Güney Kore'nin Ulsan kentindeki bir termik santral yıkımında kazan kulesinin çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 6 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle durduruldu.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde hizmet dışı bırakılan bir santralde yürütülen yıkım çalışmaları esnasında kazan kulesinin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi de enkaz altında kaldı.

Ulsan'da hizmet dışı bırakılmış bir termik santraldeki 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi, yıkım çalışmaları esnasında çöktü.

Olay yerine intikal eden yetkililer, enkaz altında kalan 9 işçiden 2'sini kurtardı.

Yetkililer, enkazdan çıkarılan üçüncü işçinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini, halen 6 kişinin enkaz altında bulunduğunu bildirdi.

Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu ifade eden yetkililer, alan güvenli hale getirildikten sonra çalışmaların yeniden başlatılacağını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kurtarma çalışmaları için tüm personel ve ekipmanların seferber edilmesi talimatı verdi.

Bölgeye 340'tan fazla kurtarma görevlisi, kurtarma köpekleri ve yaklaşık 90 araç sevk edildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
