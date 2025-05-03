Güney Kore'de Halkın Gücü Partisi, Başkan Adayını Belirledi

Güney Kore'de Halkın Gücü Partisi (PPP), 3 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri için eski Çalışma Bakanı Kim Moon-soo'yu aday olarak gösterdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kim, partinin adayını belirlemek için yapılan ön seçimde yüzde 56,5 destek oyu aldı.

Eski PPP lideri Han Dong-hoon ise yüzde 43,5 oy aldı.

Çoğunluğun oyunu alan Kim, PPP'nin seçimlerdeki başkan adayı oldu.

Kim, sonuçların ardından yaptığı konuşmada, partiyi birleştirmek ve zaferi garantilemek için diğer siyasi güçlerle birlikte çalışma sözü verdi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung'un "göreve gelmesini engellemek" için tüm güçlerle işbirliği yapacaklarını söyleyen Kim, "Bunu hem halk hem de parti üyeleri tarafından kabul edilebilir bir süreç ve yaklaşımla sürdüreceğim." dedi.

Kim, seçilmesi halinde anayasa değişikliklerini zorlayacağına ve milletvekillerine tanınan ayrıcalıkların ve erken oy kullanma sisteminin kaldırılması önerileri de dahil olmak üzere siyasi, adli ve seçim sistemlerinde kapsamlı reformlar getirme vaadi verdi.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yarattığı tehdidi ortadan kaldırma vaadinde bulunan Kim, Kuzey Kore ile birleşme yönünde çalışacak kararlı bir güvenlik başkanı olma sözünü verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti.