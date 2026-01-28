Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi rüşvetten 20 ay hapis cezası aldı

Güney Kore'de mahkeme, görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'ye, kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Yonhap'ın haberine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim hakkındaki davada kararını açıkladı.

Kararda, özel savcılığın Kim hakkında talep ettiği 15 yıllık hapis cezasının uygun bulunmadığı ancak rüşvet kabul ettiği gerekçesiyle 20 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ayrıca Kim'in 12,8 milyon won (yaklaşık 9 bin dolar) tutarında para cezası ödemesine hükmedilen kararda, "Sanık, sahip olduğu konumu kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullandı." ifadesine yer verildi.

Kararda, Kim'in hisse senedi manipülasyonu ve siyasi fonlar kanununu ihlal suçlamalarından beraat ettiği aktarıldı.

Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin davayla bağlantılı bazı suçlamalar kapsamında 5 yıl hapse çarptırmıştı.

Böylece Güney Kore'de ilk kez eski bir devlet başkanı ve eşi hakkında hapis cezası verildi.

Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e isnat edilen suçlar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyor.

Özel savcılık, Aralık 2025'te Kim'in kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyeler kabul ettiğinin tespit edildiğini açıklamış, bu kapsamda, toplam 370 milyon won (259 bin dolar) değerinde hediyeler aldığını ifade etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.