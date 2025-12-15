Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim hazırlıklarını bir yıl önceden başlattığı savunuldu

Güney Kore'de özel savcılar, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı için hazırlıklara Ekim 2023 civarında başladığını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede 238 kişiden oluşan özel savcı ekibi, Yoon'un sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen 6 aylık soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Savcıların açıklamalarına göre, Yoon'un Mayıs 2022'de göreve gelmesinin ardından çevresindekilere sık sık "olağanüstü hal yetkilerinden" bahsettiği tespit edildi.

Yoon ve yardımcılarının sıkıyönetim ilanı için hazırlıklara Ekim 2023 civarında başladıkları ve orduda üst düzey komuta mevkilerine de soruşturma kapsamındaki bazı isimleri atadığı belirlendi.

ABD'den kaçınmaya, Kuzey Kore'yi kışkırtmaya çalıştı

Sıkıyönetimin ilan edildiği 3 Aralık 2024 tarihinin de o sıralar bir hükümetten diğerine geçiş sürecindeki ABD'nin müdahalesini önlemek için özellikle seçildiği ifade edildi.

Ayrıca Yoon'un, sıkıyönetim ilanını haklı çıkarmak için Kuzey Kore'ye insansız hava araçları göndererek misilleme yapmalarını beklediği ancak bu planın başarısız olduğu saptandı.

Yoon'un "siyasi rakiplerini ortadan kaldırmak ve iktidarı tekeline almak amacıyla sıkıyönetim ilanı aracılığıyla ayaklanma başlattığı" sonucuna varıldı.

Soruşturma sonucunda Yoon ve eski Başbakan Han Duck-soo dahil 24 kişi hakkında iddianame hazırlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Yoon'un eşi Kim Keon Hee'nin sıkıyönetim planıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dair kanıt bulunamadığı belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da sıkıyönetim ilanıyla ilgili ordu bünyesinde soruşturma yapacak yeni bir ekibin bugün göreve başladığını duyurdu.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.