Güney Kore'de sendikalı demir yolu çalışanları ödemelerde anlaşma sağlanamazsa "süresiz greve" gidecek
Güney Kore'deki Demir Yolu İşçileri Sendikası, hükümetle yaşanan ödeme anlaşmazlığının devam etmesi halinde 23 Aralık'ta süresiz greve gideceklerini açıkladı. Sendika, hükümetin taahhütlerini yerine getirmediğini savunarak gösteriler düzenleyecek.
Güney Kore'de sendikalı demir yolu çalışanlarının, hükümetle ödemeler konusundaki anlaşmazlığın devam etmesi halinde "süresiz greve" gideceği belirtildi.
Yonhap ajansının haberine göre Demir Yolu İşçileri Sendikası, ödemeler konusunda yaşanan anlaşmazlığa ilişkin hükümetin tutumunda değişiklik olmaması halinde 23 Aralık Salı günü süresiz greve gideceklerini açıkladı.
Demir yolu çalışanlarının performans primlerine dair değişiklik talebinde bulunan sendika, hükümetle geçici bir anlaşmaya vardıktan sonra geçen hafta planlanan grevi erteledi.
Sendika, "hükümetin sözünü tutmadığını" savunarak grev kararı alırken, salı günü Seul'ün merkezindeki Devlet Başkanlığı Ofisi yakınlarında gösteri düzenlenmesini planladı.