Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kişi Kayıp, 4 Kişi Kurtarıldı
Güney Kore'nin Incheon açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi kurtarılırken bir kişi kayboldu. Olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
SEUL, 19 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'nin batı kıyılarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi kaybolurken, 4 kişi kurtarıldı.
Yerel YTN televizyonunun cuma günü bildirdiğine göre 5 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, ülkenin batısındaki liman kenti Incheon açıklarında alabora oldu.
Sahil güvenlik, olay yerine devriye gemileri gönderdi. 4 kişi kurtarılırken, bir kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel