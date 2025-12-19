Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kişi Kayıp, 4 Kişi Kurtarıldı

SEUL, 19 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'nin batı kıyılarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi kaybolurken, 4 kişi kurtarıldı.

Yerel YTN televizyonunun cuma günü bildirdiğine göre 5 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, ülkenin batısındaki liman kenti Incheon açıklarında alabora oldu.

Sahil güvenlik, olay yerine devriye gemileri gönderdi. 4 kişi kurtarılırken, bir kişiden haber alınamadığı bildirildi.