GKRY'de 8 Ocak'ta ölen Rus diplomatın "Rus Askeri İstihbarat Teşkilatı personeli olduğu" iddia edildi

Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ölen Rus diplomatın, Rus Askeri İstihbarat Teşkilatı (GRU) personeli olduğu öne sürüldü. Rusya'nın GKRY Büyükelçiliği, 8 Ocak'ta vefat eden A.V. Panov'un cenazesinin iadesi için yetkililerle işbirliği yapacak.

SigmaLive internet sitesinin haberine göre, "bağımsız bir araştırmacı" olarak tanımlanan Dmitry Khmelnitsky, Telegram kanalı "Echo"ya yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bulgularını paylaştı.

Khmelnitsky, Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinin dün yayınladığı ölüm ilanındaki personeline ait ismin baş harflerden, kişinin gerçek kimliğini tespit etti.

Rus misyonunun kayıtlarını inceleyen Khmelnitsky, Büyükelçilik görevlisinin gerçek isminin "Alexei Panov" olduğunu savundu.

Panov'un, GRU çatısı altında "yüzbaşı" rütbesiyle çalıştığını iddia eden Khmelnitsky, bu kişinin "casusluk ekipmanlarının bakımını ve yönetimi görevlerini üstlendiğini" öne sürdü.

GKRY'de ölen Rus diplomat

Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinin ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook üzerinden dün Panov'un ölüm haberi paylaşılmıştı.

Paylaşımda, "Büyükelçiliğimizde çalışan meslektaşımız A.V. Panov'un 8 Ocak'ta vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Büyükelçiliğin, GKRY yetkili makamlarıyla işbirliği içinde hareket ettiği vurgulanarak personelin cenazesinin Rusya'ya en kısa sürede iadesi konusuyla ilgilenildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
