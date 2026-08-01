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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde dün çıkan orman yangını söndürüldü

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kenti kırsalında dün çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kenti kırsalında dün çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Rum basınındaki haberlere göre, GKRY'nin Larnaka kentine bağlı Kosi (Kochi) ile Athineu (Kiracıköy) arasında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 25 hektarlık makilik alan yandı.

Haberlerde, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dün öğle saatlerinde Larnaka'ya bağlı Kosi (Kochi) ile Athineu (Kiracıköy) arasında ormanlık alanda yangın çıkmış, alevlere 7 hava aracı ve 30'a yakın arazöz ve askeri birliklerle müdahale edilmişti.

Kaynak: AA
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