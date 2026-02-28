Afyonkarahisar'da vefat eden belediye başkanı Karabacak'ın cenazesi toprağa verildi
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden Güney Belde Belediye Başkanı Erol Karabacak'ın cenazesi, öğle namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Törene çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.
Karabacak'ın hastanedeki işlemlerinin ardından Türk bayrağına sarılı cenazesi, Orta Mahalle'deki evinin önüne getirildi.
Burada Karabacak ailesi, taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Karabacak'ın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, belediye başkanları, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.