Güney Avustralya'nın Eski Liberal Parti Lideri Uyuşturucu Suçundan Cezalandırıldı
Güney Avustralya'nın eski Liberal Parti lideri David Speirs, uyuşturucu tedarik etme suçundan 5 bin 720 dolar ceza aldı. Suçunu kabul eden Speirs, daha önceki uyuşturucu kullanımı görüntülerinin yapay zeka ile oluşturulduğunu savunmuştu ve parlamentodaki görevinden istifa etmişti.
Güney Avustralya eyaletindeki Liberal Parti'nin eski lideri David Speirs, "uyuşturucu tedarik etme" suçundan para cezasına çarptırıldı.
Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre, "Ağustos 2024'te iki kişiye uyuşturucu tedarik etme" suçu yöneltilen Speirs, martta suçunu kabul etmesinin ardından Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.
Speirs, Adelaide Sulh Ceza Mahkemesince 5 bin 720 dolarlık para cezasına mahkum edildi.
Daha önce uyuşturucu kullandığına dair görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu savunan Speirs, suçunu kabul etmesinin ardından parlamentodaki görevinden istifa etmişti.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel