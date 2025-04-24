Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Güney Avustralya'nın Eski Liberal Parti Lideri Uyuşturucu Suçundan Cezalandırıldı

Güney Avustralya'nın Eski Liberal Parti Lideri Uyuşturucu Suçundan Cezalandırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Avustralya'nın eski Liberal Parti lideri David Speirs, uyuşturucu tedarik etme suçundan 5 bin 720 dolar ceza aldı. Suçunu kabul eden Speirs, daha önceki uyuşturucu kullanımı görüntülerinin yapay zeka ile oluşturulduğunu savunmuştu ve parlamentodaki görevinden istifa etmişti.

Güney Avustralya eyaletindeki Liberal Parti'nin eski lideri David Speirs, "uyuşturucu tedarik etme" suçundan para cezasına çarptırıldı.

Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre, "Ağustos 2024'te iki kişiye uyuşturucu tedarik etme" suçu yöneltilen Speirs, martta suçunu kabul etmesinin ardından Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Speirs, Adelaide Sulh Ceza Mahkemesince 5 bin 720 dolarlık para cezasına mahkum edildi.

Daha önce uyuşturucu kullandığına dair görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu savunan Speirs, suçunu kabul etmesinin ardından parlamentodaki görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.