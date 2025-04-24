Güney Avustralya'nın Eski Liberal Parti Lideri Uyuşturucu Suçundan Cezalandırıldı

Güney Avustralya eyaletindeki Liberal Parti'nin eski lideri David Speirs, "uyuşturucu tedarik etme" suçundan para cezasına çarptırıldı.

Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre, "Ağustos 2024'te iki kişiye uyuşturucu tedarik etme" suçu yöneltilen Speirs, martta suçunu kabul etmesinin ardından Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Speirs, Adelaide Sulh Ceza Mahkemesince 5 bin 720 dolarlık para cezasına mahkum edildi.

Daha önce uyuşturucu kullandığına dair görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu savunan Speirs, suçunu kabul etmesinin ardından parlamentodaki görevinden istifa etmişti.