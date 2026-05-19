Güney Afrika’dan İsrail’e: Vatandaşlarımızı serbest bırakın

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in dün uluslararası sularda düzenlediği saldırıda vatandaşlarını alıkonulmasını kınadı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından, İsrail ordusunun filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken saldırı düzenleyerek çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoymasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Filo'daki bazı teknelerle aktivistlerin yasa dışı şekilde alıkonulmasının ardından Güney Afrika vatandaşlarının uluslararası sularda kaçırılması kınandı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu Güney Afrika vatandaşlarının İsrail'de alıkonulma veya hapse atılma riskleriyle karşı karşıya kalabileceğine ilişkin haberlerin derin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Filo'nun sivil öncülüğünde yürütülen barışçıl ve insani bir girişim olduğu vurgulanan açıklamada, katılımcıların Gazze'deki halkın ağır ve acil insani ihtiyaçlarına dikkati çekmeyi ve insani yardım ulaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Gelişmelerin ciddi insani, hukuki ve diplomatik kaygılar doğurduğu ifade edilen açıklamada, Güney Afrika'nın uluslararası hukuka, insan haklarının korunmasına ve vatandaşlarının güvenliğine bağlılığını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Güney Afrika, itidal, uluslararası hukuka saygı ve ilgili herkesin haklarının, onurunun ve güvenliğinin derhal korunması çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Filo'daki Güney Afrika vatandaşları dahil tüm silahsız katılımcıların güvenliğinin ve fiziksel bütünlüğünün büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu gemilerin uluslararası sularda zor kullanılarak alıkonulması, uluslararası hukuk normlarının ve temel insan haklarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, etkilenen kişilerin güvenli şekilde ve derhal serbest bırakılması için Küresel Sumud Filosu ile irtibat halinde olan ilgili paydaşlar ve kuruluşlarla temas kuracağı, ailelerin de gelişmeler hakkında bilgilendirileceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Uluslararası topluma ve tüm ilgili taraflara, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve insani yardım misyonlarının güvenli ve engelsiz geçişini sağlama çağrımızı yineliyoruz."