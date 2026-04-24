Güney Afrika: Dışlandığımız G20 toplantılarını "dedikodulardan" takip ediyoruz

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinin ABD'nin dönem başkanlığında G20 toplantılarından tamamen dışlandığını belirterek, G20'de olan biteni "dedikodulardan takip ettiklerini" söyledi.

Ramaphosa, Johannesburg'da düzenlenen Küresel Eşitsizlik Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada, Güney Afrika'nın resmi olarak G20 üyesi olmasına rağmen toplantılara katılımının engellendiğini ifade etti.

Güney Afrika'nın G20'deki mevcut durumunu "sınıfa alınmayan ve dersi kapıdan dinlemek zorunda kalan bir öğrenciye" benzeten Ramaphosa, "Hepinizin bildiği gibi Güney Afrika olarak tamamen dışlandığımız G20 toplantılarını sadece dedikodular üzerinden takip ediyoruz." dedi.

Ramaphosa, ABD'nin tutumuna karşı Norveç, Brezilya ve İspanya'yla işbirliği içinde başta küresel eşitsizlik olmak üzere G20 gündemindeki konulara katkı sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

ABD'nin Güney Afrika boykotu

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia ediyor.

Güney Afrika'nın G20 üyesi olmaması gerektiğini belirtip, zirveye ev sahipliği yapmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendiren Trump, geçen yıl Johannesburg'da düzenlenen zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın G20 gündemine aldığı iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretoria yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.

ABD yönetimi bu ay Washington'da düzenlenen G20 toplantısına katılmak isteyen Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana'nın akreditasyon başvurusunu reddetmişti.