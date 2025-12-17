Güney Afrika'da ABD mülteci başvuru merkezinde çalışan 7 Kenyalı gözaltına alındı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ABD'nin mülteci kabul programı kapsamında faaliyet gösteren başvuru merkezine düzenlenen operasyonda, turist vizesiyle ülkede bulunan ve yasa dışı çalıştıkları tespit edilen 7 Kenya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Afrikalı beyaz çiftçilere yönelik mülteci kabul programı kapsamında Johannesburg'da açtığı başvuru merkezinde, göçmenlik yasalarını ihlal eden kişilerin çalıştırıldığı yönündeki ihbar üzerine, İçişleri Bakanlığı görevlileri ve kolluk kuvvetleri işbirliğinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon sırasında, sadece turist vizesine sahip olmalarına rağmen ülkeye giriş koşullarını açıkça ihlal ederek çalışan 7 Kenya vatandaşı tespit edildi. Gözaltına alınan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilen bu kişilerin 5 yıl süreyle Güney Afrika'ya girişleri yasaklandı." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonun yapıldığı mekanın diplomatik bir yer olmadığına işaret edilen açıklamada, bu süreçte hiçbir ABD'li yetkilinin gözaltına alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin, hukukun üstünlüğünü korkusuz ve tarafsız şekilde uygulama konusundaki kararlılığı vurgulanarak, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığının ABD ve Kenya ile diplomatik girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

ABD'den beyaz Güney Afrikalı çiftçilere mülteci statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia ediyor.

Bu kapsamda ABD, mayıstan bu yana "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü veriyor.

Washington yönetimi, gelecek yıl kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi planladığını duyurmuştu.