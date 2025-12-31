Güney Afrika'da yolcu minibüsü ile kamyonetlerin çarpıştığı kazada 9 kişi öldü
Doğu Cape eyaletinde yolcu minibüsü ile iki kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde yolcu minibüsüyle iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Doğu Cape Ulaştırma Departmanından yapılan açıklamada, Mthatha bölgesi yakınlarında R61 karayolunda meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün karşı yönden gelen 2 kamyonetle çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 6 kişinin en yakın sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı ifade edildi.
