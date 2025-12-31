Haberler

Güney Afrika'da yolcu minibüsü ile kamyonetlerin çarpıştığı kazada 9 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Cape eyaletinde yolcu minibüsü ile iki kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde yolcu minibüsüyle iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Doğu Cape Ulaştırma Departmanından yapılan açıklamada, Mthatha bölgesi yakınlarında R61 karayolunda meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün karşı yönden gelen 2 kamyonetle çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 6 kişinin en yakın sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz