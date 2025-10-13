Güney Afrika'da Otobüs Kazası: 42 Kişi Hayatını Kaybetti

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde otobüs kazasında, çoğunluğu Zimbabve ve Malavi uyruklu 42 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Doğu Cape eyaletindeki Port Elizabeth şehrinden Zimbabve'nin başkenti Harare'ye yolcu taşıyan otobüs, ülkenin kuzeyinde sınır bölgesine yakın Makhado kasabası yakınlarında bulunan N1 otoyolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada çoğu Zimbabve ve Malavi uyruklu olmak üzere 7'si çocuk 42 yolcu hayatını kaybetti.

Yaralı 49 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini sunarak, "Bu olay, Güney Afrika ve kardeş devletlerimiz Zimbabve ve Malavi için bir trajedidir." ifadelerini kullandı.